Торговля замедлится вместе с ВВП

Глобальная торговля товарами в 2026 году увеличится на 1,5–2,5% после роста на 4,7% в прошлом, следует из оценок ЮНКТАД. Такой большой диапазон прогноза отражает его высокую неопределенность. Нынешний рост торговли во многом сконцентрирован в категориях, связанных с развитием искусственного интеллекта,— от высокопроизводительного вычислительного оборудования до полупроводников, поставки же базовых потребительских товаров увеличиваются заметно медленнее.

По оценкам ЮНКТАД, на фоне ослабления спроса, геополитических рисков и вероятного охлаждения бума в ИИ-сегменте рост мировой экономики в этом году замедлится с 2,9% до 2,6%. Похожую картину описывает и Еврокомиссия (ЕК). В ее весеннем прогнозе отмечается, что до эскалации конфликта на Ближнем Востоке глобальная экономика сохраняла относительно сильный импульс роста, однако энергетический шок заставил аналитиков пересмотреть ожидания.

Особенно уязвимыми ЮНКТАД и ЕК считают развивающиеся страны.

Их импорт энергии, продовольствия и удобрений часто менее эластичен, то есть отказаться от таких закупок странам сложно даже при заметном росте цен. Поэтому удорожание энергоносителей быстрее оборачивается для них давлением на бюджет и продовольственную безопасность.

В США замедление роста, считают в ЮНКТАД, будет сравнительно умеренным: ВВП увеличится на 2% после роста на 2,1% в 2025 году. ЕК оценивает перспективы США чуть лучше: рост останется выше 2% благодаря инвестициям в технологический сектор. Дополнительную поддержку экономике дают поставки энергоресурсов: энергетический шок приводит к росту цен на топливо, но частично компенсируется увеличением экспортных доходов. Впрочем, риски сохраняются: более дорогая энергия, по оценке ЕК, временно разгонит инфляцию в США.

Рост ВВП Китая, по прогнозу ЮНКТАД, замедлится до 4,6% после 5% в прошлом году. Еврокомиссия ждет увеличения китайской экономики на 4,5% в 2026 году. Прогнозисты сходятся во мнении, что главной проблемой КНР остается слабость внутреннего спроса: потребление сдерживается неуверенностью домохозяйств в будущем, проблемами на рынке недвижимости, слабым ростом доходов и недостаточно развитой системой социальной поддержки. При этом внешний сектор, который поддерживал рост экономики в последние годы, также сталкивается с проблемами: мировой спрос замедляется, а конфликт на Ближнем Востоке повышает цены на энергию и, как следствие, производственные издержки.

Европейская экономика находится в более уязвимом положении из-за высокой зависимости от импортируемой энергии. ЮНКТАД прогнозирует рост в ЕС на 1,3% в 2026 году после 1,5% в 2025-м. Еврокомиссия представила еще более осторожный прогноз: по ее оценке, ВВП ЕС в 2026 году увеличится только на 1,1%. Одновременно инфляция в ЕС, ожидают аналитики ЕК, ускорится с 2,5% в прошлом году до 3,1% в этом. Это ограничит пространство для смягчения денежно-кредитной политики и будет сдерживать потребление. Для внешней торговли ЕС прогноз также неблагоприятен. Причина не только в слабом внешнем спросе, но и в структуре нынешнего торгового подъема: европейские компании слабо представлены в быстрорастущих секторах.

Экономика России, по оценкам ЮНКТАД, в 2026 году вырастет примерно на 1% после роста на 0,8% годом ранее: высокие цены на нефть не компенсируют жесткие кредитные условия и слабый внутренний спрос. Еврокомиссия дает чуть более высокую оценку — 1,3% в 2026 году, однако также подчеркивает, что инвестиции, как и потребление в РФ, будут восстанавливаться медленно.

Кристина Боровикова