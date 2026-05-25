Пермская прокуратура пытается обязать девелопера вернуть экскаватор оборонному заводу

Прокуратура Пермского края обратилась с иском в Арбитражный суд Пермского края о признании недействительной сделки купли-продажи экскаватора между ИП Гагигом Назаряном и АО «Пермский завод «Машиностроитель». Информация содержится в картотеке суда. Надзорный орган просит возвратить экскаватор САТ-375L в собственность АО и вернуть господину Назаряну 2,7 млн руб.

Истец ходатайствовал о принятии обеспечительных мер в отношении имущества. Заявление мотивировано пресечением злоупотребления правом, возвратом государственной собственности. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры.

Гагиг Назарян был учредителем ООО «Магнат», которое занималось строительством бизнес-центра «Магнат» в Перми. Изначально девелопером БЦ являлось ООО «Спартак» Гагика Назаряна. Объект не был завершен, с 2018 года краевые власти пытались добиться сноса ТЦ «Магнат». В 2020 году суд признал объект законной постройкой. В начале 2021 года новый девелопер БЦ — ООО «Магнат» — получил разрешение на достройку объекта. Сроки открытия центра несколько раз переносились, здание было введено в эксплуатацию в конце 2022 года.