Распорядителем 100 млн руб. на выборы депутатов гордумы Перми станет крайизбирком

Глава Перми внес в думу поправки к бюджету на 2025-2027 годы. 21 мая их обсудили на комитете по бюджету гордумы.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Согласно пояснительной записке, среди прочих изменений предлагается перераспределить расходы на мероприятия по проведению выборов в Пермскую городскую думу с главного распорядителя бюджетных средств «Администрация города Перми» на главного распорядителя бюджетных средств «Избирательная комиссия Пермского края» в 2026 году в сумме 100,787 млн руб.

Отмечается, что такое решение принято в связи с передачей полномочий на основании постановления ЦИК РФ. Выборы состоятся в сентябре 2026 года.