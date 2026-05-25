Кешбэк за экспорт

Фармацевтические компании с 2027 года могут начать получать от государства компенсацию части затрат на регистрацию своих лекарств за рубежом. О возможном возобновлении такой программы поддержки экспорта фармпродукции сообщил Минпромторг. Эксперты, однако, отмечают, что конкурентоспособность российских лекарств на мировом рынке ограничена и экспортным потенциалом обладают только оригинальные отечественные разработки.

Минпромторг планирует возобновить действие программы поддержки экспорта российских лекарств, сообщила замглавы ведомства Екатерина Приезжева. Речь идет о субсидии в форме экспортного «кешбэка», который фармпроизводители смогут получать по факту подтверждения расходов на сертификацию своих препаратов при их выводе на зарубежные рынки.

Такая мера, поясним, была введена в 2021 году в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Она предполагала возмещение до 80% от затрат на регистрацию препаратов и медизделий за рубежом.

Проработала программа, впрочем, недолго — в 2024–2026 годах на ее финансирование бюджетные средства не выделялись. Сейчас идет подготовка нового трехлетнего бюджетного цикла, и Минпромторг, по всей видимости, рассчитывает, что средства на программу будут найдены.

«Каждая страна требует проводить клинические исследования препаратов заново, так как у России нет взаимного признания их результатов с большинством государств. Даже у нас в стране организация исследований стоит сотни миллионов рублей, поэтому любая поддержка российских производителей будет востребована»,— говорит глава компании DSM Group Сергей Шуляк. По словам эксперта, компаниям нужно наращивать экспортные усилия, поскольку им нужны новые рынки сбыта для того, чтобы больше зарабатывать и вкладывать средства в развитие производства. «Российский рынок в ближайшие годы вряд ли будет бурно развиваться с учетом стагнации доходов как граждан (что давит на розничные продажи), так и государства, финансирующего госзакупки лекарств»,— говорит Сергей Шуляк.

В то же время, отмечает гендиректор компании «Фармстандарт» Дмитрий Зайцев, далеко не все российские препараты могут быть востребованы за рубежом. «Большинство стран так или иначе, с помощью регулирования или приоритетного доступа к госзакупкам, защищают свои компании, производящие дженерики. Поэтому российские производители воспроизведенных препаратов вряд ли смогут наладить там масштабный сбыт и окупить свои расходы даже с учетом помощи от государства»,— говорит Дмитрий Зайцев. По его мнению, главный интерес с точки зрения экспорта представляют оригинальные лекарства и сложные биоаналоги, поэтому планируемая субсидия будет востребована наиболее передовыми российскими компаниями, которые за последние годы сумели вывести такие разработки хотя бы на российский рынок.

Сейчас, по данным Минпромторга, продукция российских фармпроизводителей экспортируется в более чем 150 стран мира.

Основные покупатели — Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, Турция, Туркменистан, Алжир, Литва, Киргизия, Армения, Таджикистан. Наиболее востребованы за рубежом российские вакцины, антибиотики, ноотропные и иммуностимулирующие средства, препараты на основе моноклональных антител, инсулины. В 2025 году совокупный объем лекарственного экспорта составил $1,3 млрд после $800 млн в 2024-м. К 2030 году, по планам властей, он должен вырасти до $2,35 млрд. Роста планируется достичь в том числе с помощью гармонизации законодательства РФ и стран-импортеров. Такая задача составляет один из блоков стратегии развития фармацевтической промышленности до 2030 года. Приоритетными странами для этой работы названы государства ЕАЭС, СНГ, Ближнего Востока, Азии, Южной Америки и Африки.

Анастасия Мануйлова