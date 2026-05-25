Цифра замедленного действия

Выручка российского ИТ-сектора по итогам 2025 года впервые за несколько лет снизилась — почти на 60 млрд руб., до 7,94 трлн руб., несмотря на рост количества профильных компаний. Количество игроков увеличилось на 3,5%, что ведет к усилению конкуренции и возможной волне слияний, говорят на рынке. Участники связывают это с дроблением средних компаний, появлением новых игроков в сфере ИИ и перетоком конкуренции в одни и те же сравнительно простые ниши.

Российский ИТ-сектор впервые за несколько лет столкнулся с незначительным, но сокращением совокупной выручки. По данным аналитиков «Контур.Фокуса» и «Контур.Эгиды», по итогам 2025 года выручка компаний с основными видами деятельность в области информационных технологий, а также разработке ПО и сопутствующих услуг (ОКВЭД 62 и 63) снизилась на 60 млрд руб., или 0,75%,— до 7,94 трлн руб. В 2022–2024 годах отрасль демонстрировала уверенный рост: с 5,34 трлн руб. до 8,01 трлн руб. (CAGR около 22,5%).

При этом количество юрлиц в ИТ продолжает постепенно увеличиваться. За два года (с 1 мая 2024 по 1 мая 2026 года) их количество выросло на 3,5% — с 81,5 тыс. до 84,4 тыс. организаций. Однако «поддерживать прежние темпы роста выручки рынку становится сложнее», считает эксперт «Контур.Эгиды» Даниил Бориславский. По его словам, в условиях активного импортозамещения и цифровизации компании бурно росли в 2022–2024 годах, но к 2025 году часть игроков столкнулась со снижением корпоративных бюджетов, удорожанием разработки и усилением конкуренции.

При этом доля убыточных юрлиц в ИТ остается ничтожной — 0,01%. Региональная картина неоднородна. В крупных ИТ-центрах, таких как Москва и Санкт-Петербург, доля компаний с нулевой выручкой сократилась (с 5,12% до 4,70% и с 5,18% до 4,97% соответственно), а в Ленинградской, Иркутской, Новосибирской областях и Пермском крае — выросла на 0,5–0,8 п. п. Самый высокий процент «нулевых» ИТ-фирм зафиксирован в Бурятии (11,51%), Карачаево-Черкесии и Северной Осетии (по 10,53%), хотя абсолютное число таких компаний там невелико.

По итогам первого полугодия 2025 года выручка российских ИТ-компаний выросла на 17% год к году, до 5,5 трлн руб., сообщал вице-премьер Дмитрий Григоренко. По его словам, объем уплаченных компаниями налогов и страховых взносов превысил 1 трлн руб., показав рост на 20%.

Участники рынка связывают стагнацию совокупной выручки с изменением самой структуры отрасли. Новые компании появляются по двум причинам, считает гендиректор CorpSoft24 Константин Рензяев. Во-первых, распадаются компании среднего размера и менеджмент может создать новый бизнес. Во-вторых, возникло новое направление по работе с ИИ и появляются новые небольшие компании. При этом, по его словам, выручка проседает у всех независимо от размера, а некоторые крупные игроки «создают фиктивные обороты для отчетности».

Конкуренция, по оценкам игроков, смещается в одни и те же относительно простые ниши: «В определенные области, где можно показать быстрый результат». «При этом вендоры не готовы инвестировать в более критичные к качеству, по-настоящему актуальные темы»,— говорит руководитель продуктового направления «Некстби» Евгений Сурков. Такое поведение, по его словам, может сигнализировать о снижении совокупных доходов отечественного ИТ-сектора.

Впрочем, падение выручки не является универсальным для всех сегментов. «Рынок ИТ-услуг в целом перестал демонстрировать взрывной рост бюджетов, однако эту ситуацию нельзя экстраполировать на все сегменты»,— отмечает старший управляющий директор AppSec Solutions Антон Башарин. По его данным, направление кибербезопасности и защиты искусственного интеллекта продолжает расти опережающими темпами. По словам директора по развитию бизнеса Orion Soft Максима Березина, если раньше вендоры стабильно получали выручку от пула постоянных заказчиков, то теперь такой подход работает хуже. «30% нашей выручки за 2025 год занимают проекты, где мы заместили решения других российских вендоров, то есть уже заменивших импортные»,— добавил он. Также эксперт прогнозирует, что сегмент инфраструктурного ПО будет укрупняться, а небольшие игроки столкнутся с поглощениями или закрытием.

Филипп Крупанин