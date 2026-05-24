В системе оплаты парковок в Петербурге произошел сбой

Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга сообщил о техническом сбое сервиса оплаты парковочных сессий. В связи с неполадками приостановлена фиксация транспортных средств в зоне платной парковки.

Сбои могли быть следствием перебоев мобильного интернета в городе

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

«Информируем о возможных затруднениях при оплате парковочных сессий в связи со сбоем. Фиксация в зоне платной парковки приостановлена»,— заявили в пресс-службе ГЦУП.

Автомобилистам рекомендовано сохранять скриншоты ошибок.

Конторщиков Кирилл

