РЖД запустит туристический поезд на МЦК

РЖД запустит туристический поезд на Московском центральном кольце (МЦК). Об этом сообщили «РИА Новости».

По данным агентства, в 2027 году РЖД планируют увеличить количество туристических поездов в России до 131. Это на 11 больше, чем курсирует сейчас. В столице появится вечерний туристический маршрут по МЦК — «Огни Москвы».

РЖД уже утвердили график туристических поездов на 2027 год. Холдинг расширил маршрутную сеть, туристические поезда появятся в 54 регионах России.

С 2027 года прокатиться на таком составе можно будет в Удмуртской Республике (Ижевске) и Тверской области (Ржеве, Торжке, Калязине), а также в Шуе, Щекино и Угличе. Появятся маршруты: «Волжские просторы» (Москва — Самара — Астрахань — Москва), «Ржевский рубеж» (Москва — Ржев — Торжок — Москва), «Три столицы» (Москва — Казань — Ижевск — Москва) и другие.