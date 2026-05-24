В Петербурге задержали мужчину, облившего бывшую девушку кислотой

Сотрудники полиции Василеостровского района задержали 27-летнего мужчину, подозреваемого в жестоком нападении на свою бывшую девушку. По данным МВД, вечером 23 мая в квартире на Железноводской улице он в ходе конфликта облил потерпевшую кислотой, выстрелил из сигнального пистолета и нанес ножевые ранения. Женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. Подозреваемый задержан и доставлен в отдел полиции.

Проверяется возможная причастность фигуранта к другим преступлениям

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, после нападения злоумышленник скрылся, однако в результате оперативно-розыскных мероприятий его местонахождение было установлено. В настоящее время с задержанным проводятся процессуальные действия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Предварительная квалификация — покушение на убийство. Проверяется возможная причастность фигуранта к другим преступлениям.

Конторщиков Кирилл