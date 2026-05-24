Ученые СПбГУ создали программу для прогнозирования прорыва горных плотин при паводках

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали компьютерную систему, способную предсказывать разрушение грунтовых плотин в горной местности. Программа оценивает состав почвы и свойства дамбы, прогнозируя точку прорыва. Разработка особенно ценна для труднодоступных районов, где отсутствуют гидрологические посты, а данные предоставляют только спутники и полевые экспедиции, пишет «Петербургский дневник».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект реализуется при поддержке городского правительства в рамках программы развития науки и технологий

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Проект реализуется при поддержке городского правительства в рамках программы развития науки и технологий

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Существующие методики часто игнорируют поведение грунта в разных точках сооружения. Ученые СПбГУ восполнили этот пробел, проанализировав реальные сценарии на примере трех озер на Алтае, Кавказе и в Монголии, где уже происходили катастрофы. В перспективе разработчики планируют дополнить программу данными об осадках и таянии ледников.

Проект реализуется при поддержке городского правительства в рамках программы развития науки и технологий.

Конторщиков Кирилл