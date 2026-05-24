Жителей поселка в Курской области эвакуируют после атаки БПЛА на железную дорогу

В Льговском районе Курской области БПЛА атаковал железнодорожные пути. В результате загорелся вагон с топливом. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

«В целях безопасности из близлежащего населенного пункта местные власти временно отселяют 76 человек», — сообщил чиновник. По его словам, люди «будут размещены у родных и близких». «При необходимости обеспечим жильем», — добавил он.

По предварительным данным, пострадавших нет.