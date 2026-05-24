В Архангельской области приспустят флаги в знак траура по погибшим в Старобельске

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский объявил о приспускании государственных флагов в регионе в знак траура по 21 погибшему в Старобельске. Среди жертв — подростки, студенты колледжа, которые только начинали свой профессиональный путь. Удар был нанесен по общежитию, где находились спящие люди.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Старобельск, расположенный в Луганской Народной Республике, подвергся ракетному удару

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Старобельск, расположенный в Луганской Народной Республике, подвергся ракетному удару

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Несколько дней мы вместе со всей страной жили в ожидании и до последнего надеялись, что при разборе завалов в Старобельске еще удастся найти живых. Погиб 21 человек. Это подростки, студенты колледжа, по сути ещё дети. Они только начинали взрослеть, только выбирали свой путь, только учились профессии. Они должны были стать учителями, наставниками, педагогами»,— написал господин Цыбульский в своем Telegram-канале.

Губернатор подчеркнул, что удар по спящим детям невозможно оправдать никакими словами, и выразил соболезнования семьям погибших. Старобельск, расположенный в Луганской Народной Республике, подвергся ракетному удару, в результате которого было разрушено здание общежития колледжа. Траурные мероприятия проходят в нескольких регионах России.

Конторщиков Кирилл