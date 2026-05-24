Получено разрешение на строительство здания велнес-центра курорта «Ключи»

Госэкспертиза выдала положительное заключение на проект строительства здания велнес-центра «Аквамарин» в поселке Ключи Суксунского округа. Об этом говорится на сайте ведомства, разрешение датировано 21 мая. Застройщиком выступает АО «Курорт Ключи».

В 2024 году совет по предпринимательству принял решение присвоить статус приоритетного инвестиционного проекта (ПИП) инициативе ЗАО «Курорт “Ключи”» по строительству центра здоровья «Аквамарин». Завершить работы инициатор проекта планирует в 2027 году. Объем инвестиций оценивается в 1,2 млрд руб.

Общая площадь четырехэтажного центра здоровья составит 9,5 тыс. кв. м. На территории планируется обустроить бассейн с релакс-зонами, комплекс бань, тренажерный зал, детские зоны, салон красоты и СПА, площадку для загара, ингаляторий и кафе.

В 2022 году «Ъ-Прикамье» сообщал, что на курорте «Ключи» началось строительство велнес-центра. Проект реализуется в три этапа: сначала возводится здание самого центра, затем велнес-отель, а потом — уличный летний бассейн. Новый комплекс запроектирован в концепции четырех стихий: земля, вода, воздух, огонь. Каждый этаж будет посвящен отдельной стихии.