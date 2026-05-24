Власти Петербурга анонсировали программу празднования 323-го Дня города

Санкт-Петербург завершает подготовку к празднованию 323-й годовщины со дня основания. Уже прошли традиционные мероприятия — Книжный салон на Дворцовой площади и «ТранспортФест» с ретро-парадом. В выходные проходят фестиваль мороженого на площади Островского и фестиваль тюльпанов на Елагином острове. В День города запланированы Парад детско-юношеских оркестров на Соборной площади и гала-концерт «Классика на Дворцовой», сообщил губернатор Александр Беглов.

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ В День города запланированы Парад детско-юношеских оркестров на Соборной площади и гала-концерт «Классика на Дворцовой»

По данным Смольного, театры, музеи и учреждения культуры уже работают по праздничным программам. Городские службы проводят обязательную «генеральную уборку» — в день рождения Петербург «будет особенно прекрасен». День города традиционно отмечается 27 мая — в дату основания Санкт-Петербурга Петром I в 1703 году.

Конторщиков Кирилл