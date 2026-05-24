Иван Носков заявил, что в Самаре будут бороться с «ночными ревунами»

Глава Самары Иван Носков сообщил в своем канале в MAX, что в городе будут бороться с «ночными ревунами», привлекая ГИБДД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По словам Ивана Носкова, «чаще всего такими гонками грешат подростки и молодежь на питбайках. Передвигаться на них в городе запрещено, на них ездят на специализированных спортивных трассах, треках или закрытых внедорожных территориях.

«Ночные гонки с жутким ревом, нарушающие покой жителей города, ничего общего с байкерским движением не имеют. Езда на мотоцикле — это длинные загородные дороги, свобода движения, философия долгого пути к намеченной цели», — отметил

глава Самары Иван Носков.

Руфия Кутляева