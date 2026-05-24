В Удмуртии начнут внедрять практики Стандарта общественного капитала бизнеса

Правительство Удмуртии подпишет соглашение о сотрудничестве с АНО «Общественный капитал» в рамках внедрения в республике Стандарта общественного капитала бизнеса (СОКБ). Проект документа опубликован на сайте кабмина.

СОКБ в декабре 2025 года утвердило Правительство России. Стандарт определяет понятия «общественный капитал бизнеса» и «ответственное ведение бизнеса», устанавливает подходы к подготовке и раскрытию публичной нефинансовой отчетности российскими компаниями. Инструмент формирует основу для оценки влияния компаний на социально-экономическое развитие страны — в том числе в части экологии, занятости, поддержки уязвимых групп и реализации социальных программ.

«Стандарт определяет порядок верификации соответствия деятельности организации целевым значениям показателей общественного капитала бизнеса и направлен в том числе на достижение национальных целей развития РФ,— рассказывает первый замминистра экономического развития РФ Максим Колесников.— Репутация компаний в качестве ответственного бизнеса будет помогать во взаимодействии с контрагентами, в привлечении дополнительных инвестиций и мер поддержки».

СОКБ учитывает 95 показателей, сгруппированных по шести блокам: экологические, социальные, управленческие, экономические, деловая репутация и вклад в общественное благополучие. Применение стандарта носит рекомендательный характер. СОКБ синхронизирован с другими подходами к нефинансовой отчетности, включая ЭКГ-рейтинг.

Из проекта соглашения следует, что «Общественный капитал» среди прочего организует обучение предпринимателей Удмуртии и предоставляет правительству республики доступ к базе лучших практик по направлению общественного капитала. Стороны разработают и утвердят план внедрения СОКБ среди организаций региона.