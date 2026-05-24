В Петербурге задержали мужчину, выстрелившего из окна в 11-летнего ребенка

Сотрудники полиции Адмиралтейского района Санкт-Петербурга задержали 38-летнего местного жителя, подозреваемого в вооруженном нападении на ребенка. По данным МВД, мужчине не понравилась игра 11-летнего уличного музыканта, и он выстрелил в мальчика из пневматического оружия через окно своей квартиры. Ребенок госпитализирован, подозреваемый арестова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, инцидент произошел 23 мая у дома №1 по Минскому переулку. Прохожий позвонил в полицию и сообщил, что неизвестный выстрелил в ребенка. Прибывшие на место полицейские установили, что мальчик играл на саксофоне на улице, что вызвало агрессию у жителя соседнего дома. Мужчина выстрелил в юного музыканта из окна своей квартиры. Пострадавший доставлен в больницу.

Конторщиков Кирилл