В Челябинской области сошли с рельсов четыре вагона с металлом

С рельсов необщего пользования ПАО «Челябинский металлургический комбинат» сошли четыре вагона с металлоизделиями. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел около 10 часов утра 24 мая на станции «Северная». Вагоны не опрокинулись, инфраструктура не повреждена, задержек в движении поездов нет.

Челябинская транспортная прокуратура проводит проверку и устанавливает причины произошедшего.

Ольга Воробьева