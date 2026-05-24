Умер бывший председатель парламента Дагестана Хизри Шихсаидов

Умер бывший председатель народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидов. Об этом «РИА Новости» сообщила советник спикера парламента региона Эльмира Шейхова. Бывшему политику было 78 лет. Причина смерти не уточняется.

В разные годы господин Шихсаидов был первым зампредседателя госсовета республики, главой правительства региона, председателем счетной палаты Дагестана, а также депутатом Госдумы V и VI созывов от «Единой России». Пост председателя парламента Дагестана занимал с февраля 2013 по сентябрь 2021 года.

За неделю до ухода из дагестанского парламента Хизри Шихсаидов покинул пост руководителя республиканской ячейки ЕР. Эта отставка, в свою очередь, случилась через неделю после драки, которую его сын Даниял устроил в центре Махачкалы с депутатом республиканского парламента от единороссов. Через несколько дней Данияла Шихсаидова, на тот момент главу районного собрания депутатов, задержали. По обвинению в избиении депутата он получил год и месяц колонии-поселения, но был освобожден уже в декабре того же года, так как отбыл наказание под арестом. Дело было направлено на пересмотр, но в итоге ему вынесли тот же приговор.