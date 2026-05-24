На ремонт моста через реку Шукшан в Марий Эл выделили 184,6 млн рублей

В Марий Эл на капитальный ремонт моста через реку Шукшан выделили 184,6 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит выполнить капитальный ремонт моста на объездной дороге пгт. Новый Торъял. Работы разделены на два этапа: устройство временного моста и объездной дороги, а также основные работы по демонтажу, ремонту опор, монтажу пролетного строения, устройству дорожной одежды, водоотвода, очистных сооружений и обустройству подходов.

Завершить все работы необходимо не позднее 30 июня 2027 года.

Влас Северин