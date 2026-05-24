При обрушении здания на Филиппинах до 40 человек оказались под завалами

Около 30–40 человек оказались заблокированы под завалами при обрушении девятиэтажного строящегося здания в городе Анхелес на Филиппинах. 24 человека уже удалось спасти, передает Reuters со ссылкой на главу пресс-службы администрации города Джея Пелайо.

Обрушение произошло рано утром на улице Теодоро в районе Балибаго, уточняется в публикации. С двумя заблокированными под завалами рабочими спасателям удалось установить связь, они живы. «Они находятся на постоянной связи. Мы ожидаем более подробной информации, но наши спасатели делают все возможное, чтобы извлечь выживших из-под завалов», — сообщил господин Пелайо.

По словам главы пресс-службы, пока нельзя точно сказать, сколько человек остаются под завалами. Сведений о погибших пока нет. Причина обрушения также пока не ясна, отметил Джей Пелайо. Городской инженер изучает план строительства. Местные СМИ отмечают, что ЧП произошло после ливня и сильного ветра в субботу вечером.