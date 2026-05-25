«Норебо» причалило к «Берегу надежды»

Петербургская «Арктик Шиппинг», конечным бенефициаром которой является владелец рыбопромыслового холдинга «Норебо» Виталий Орлов, приобрела московскую фирму «Берег надежды», занимающуюся сдачей в аренду морских судов и оборудования. В структуре «Норебо» «Ъ Северо-Запад» сделку подтвердили, но от комментариев отказались.

Компания «Берег надежды» зарегистрирована в Москве и занимается сдачей в аренду (субаренду, лизинг, сублизинг) морских судов и оборудования. На услугах по сдаче в аренду судов компания заработала в 2025 году 10,9 млн руб., такую же сумму в 2024 г

Компания «Берег надежды» зарегистрирована в Москве и занимается сдачей в аренду (субаренду, лизинг, сублизинг) морских судов и оборудования. На услугах по сдаче в аренду судов компания заработала в 2025 году 10,9 млн руб., такую же сумму в 2024 г

ООО «Арктик Шиппинг» — морская логистическая компания, входящая в холдинг «Норебо» и работающая в Северо-Западном промысловом регионе, включая северную и центрально-восточную Атлантику и юго-восток Тихого океана. На балансе у фирмы пять рефрижераторных судов: «Арктик Спирит», «Беломорье», «Канопус», «Принцесса Арктики» и «Сириус». Согласно данным СПАРК-Интерфакс, конечным бенефициаром компании через ООО «Ладога» является Виталий Орлов. Выручка фирмы от продажи в 2025 году в сравнении с 2024-м снизилась с 1,6 млрд рублей до 1,1 млрд рублей. Чистая прибыль год к году сменилась убытком: 275 млн в 2024 году против минус 184 млн рублей в 2025-м.

О приобретенной господином Орловым компании «Берег надежды» в публичном поле информации почти нет. Из финотчетности фирмы следует, что она зарегистрирована в Москве и занимается сдачей в аренду (субаренду, лизинг, сублизинг) морских судов и оборудования. На услугах по сдаче в аренду судов компания заработала в 2025 году 10,9 млн рублей, такую же сумму — в 2024-м.

Конечными бенефициарами «Берега надежды» до продажи компании были Ирина Герасименко (50%), супруга действующего губернатора Приморского края Олега Кожемяко, Ольга Кравченко (25%), которую СМИ называют сестрой главы Приморья, а также Сергей Саксин (25%) — бывший член совета директоров ОАО «Преображенская база тралового флота» (ПБТФ) и экс-совладелец ряда фирм, в капитале которых участвуют госпожа Герасименко и госпожа Кравченко.

В июле 2025 года в холдинге «Норебо» прошли структурные изменения. Единственным владельцем петербургских активов группы, которые ранее принадлежали АО «Норебо холдинг», стало ООО «Ладога». Обществу перешли 100% долей в ООО «Нева-Стапель» и ООО «Судостроительный завод "Отрадное"», а также ООО «Арктик Шиппинг», ООО «Экспедитор», после сменившее адрес регистрации с Петербурга на Петропавловск-Камчатский, и ООО «Берхафф». Само ООО «Ладога» на 99,9% принадлежит Виталию Орлову и на 0,1% — управляющей компании «Верфь», которой также полноценно владеет господин Орлов.

Ранее, 21 мая, Евросоюз ввел санкции против «Норебо» и «Мурман СиФуд» (принадлежит Владимиру Хижнякову), наложив запрет на проход судов в водах ЕС, их ремонт и выгрузку рыбы в европейских портах. Введение ограничений регулятор объяснил в том числе нетипичными схемами передвижения судов «Беломорье», принадлежащего «Арктик Шиппинг», и «Мелькарт-5» из флота «Мурман СиФуд», указав на их якобы оснащение технологиями, используемыми для шпионажа в Северном и Балтийском морях. В июле Норвегия отказала «Норебо» и «Мурман СиФуд» в лицензии на рыболовство в своей экономической зоне.

В декабре на сессии Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству (СРНК) прошло обсуждение вопроса о снятии ограничений, введенных Осло для рыбопромысловых судов двух российских холдингов.

В числе зеркальных мер со стороны РФ рассматривался запрет вылова для норвежских рыбопромысловых судов в российской экономической зоне, а также ведение рыболовства и распределение квот на вылов в открытых водах Баренцева и Норвежского морей, исходя исключительно из российских национальных интересов. Однако по итогам переговоров достичь снятия ограничений на допуск в норвежскую экономзону судов «Норебо» и «Мурман СиФуд» не удалось.

Владимир Колодчук