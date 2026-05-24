Банки удерживают уровень

Почему кредитные организации перестали снижать ставки по вкладам

Ставки по вкладам в российских банках больше не снижаются. По данным ЦБ, речь как минимум о десяти крупнейших кредитных организациях. Средняя максимальная ставка по рублевым депозитам менялась на протяжении всего прошлого года. Исключением стал лишь ноябрь. Но последние две недели показатель держится в районе 13%.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Почему снижение ставок остановилось? Инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов выделяет три основные причины:

«Во-первых, банки достаточно сильно снизили ставки по депозитам с начала года, и сейчас она уже ниже, чем ключевая ставка ЦБ. Во-вторых, они столкнулись с оттоком средств из банковской системы. Так, с начала года этот показатель превысил 1 трлн руб., и если кредитные организации продолжат снижать ставки по депозитам, отток может быть еще больше. Ну и третья причина — это конкуренция за средства вкладчиков. Поэтому на фоне нее банки тоже не спешат снижать ставки по депозитам».

В Центробанке также отметили, что сейчас россияне больше не стремятся класть средства на депозиты. Вместо этого они склонны хранить наличные, сообщает регулятор. В то же время инвесторы перебрасывают деньги на фондовый рынок. Но тенденция может измениться уже в следующем месяце, допускает частный инвестконсультант Андрей Кочетков:

«В последние несколько недель сложилась очень интересная ситуация с доходностью банковских депозитов: ожидая снижение ставки ЦБ РФ, игроки очень агрессивно снижали доходности и сделали свои продукты не столь привлекательными, как ранее. При этом очень серьезно возрос разрыв между возможностями вкладов и фондовым рынком. Сейчас этот разрыв между депозитом и ОФЗ составляет порядка 3 п. п. и уже стимулирует то, что люди несут свои деньги из понятных, примитивных, простых вкладов на фондовый рынок и покупают бумаги. Тем более в некоторых банках есть возможность делать это без открытия брокерского счета.

Соответственно, сейчас уже наступает время, когда банковские продукты не столь интересны, как альтернативные способы заработка денег. Кроме того, у нас постоянно возникают проблемы с оплатой электронными средствами, люди стали больше запасаться наличностью для того, чтобы не попасть в сложные ситуации в магазинах или при доставке каких-либо товаров.

При этом говорить о тренде, наверное, очень сложно, это просто ответ на текущую ситуацию. Может быть, она изменится в июне. ЦБ пока не дает каких-либо сигналов на дальнейшее смягчение. Может быть, если ставка останется на текущем уровне, то и банки слегка повысят доходность депозитов, вновь сделав их привлекательными».

По данным ЦБ, в марте клиенты банков держали на счетах около 130 млрд руб. Чуть меньше половины из этой суммы лежат на депозитах у физлиц.

Андрей Загорский

