В Ленинском районе Челябинска часть домов останется без воды 25 мая

В Челябинске часть домов Ленинского района отключат от водоснабжения 25 мая. Причиной станут плановые работы на водоводе, сообщает МУП «ПОВВ».

Воды с 9 до 20 не будет в домах №270, 272 по улие Барбюса; жилых домах №103, 103а, 103б, 11, 118б, 130а, 130б, 132, 132а, 140а, 146, в административных зданиях №113, 122, 126 и школах №130, 140 по улице Новороссийской. Также воду отключат в домах №1а, 1б, 1в, 2, 3а, 3в по улице 5-я Электровозная.

На пониженном давлении вода будет поступать в дома по Новороссийской, 136а; Гагарина, 60 и 66; Коммунаров, 94.

Ольга Воробьева