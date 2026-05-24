Движение по тоннелю КЗС на внутреннем кольце Петербурга ограничат с 25 по 29 мая

С 25 по 29 мая 2026 года в автотранспортном тоннеле судопропускного сооружения С-1 Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений будет временно ограничено движение по полосам Невской стороны — внутреннего кольца КАД. Ограничения вводятся для проведения плановых регламентных работ. Возможны кратковременные полные остановки транспорта на въезде.

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

По данным Дирекции КЗС, для ввода и вывода ремонтной техники возможна полная остановка транспортного потока перед въездом в тоннель на непродолжительное время — не более 7–10 минут. Водителей просят следить за сообщениями на информационных табло, дорожной разметкой, знаками и ограждениями, а также соблюдать скоростной режим. Дирекция принесла извинения за временные неудобства.

