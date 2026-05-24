В Чебоксарах за 1,8 млрд руб. построят школу на 825 мест в микрорайоне «Акварель»

На строительство школы на 825 мест в микрорайоне «Акварель» в Чебоксарах выделили 1,8 млрд руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Подрядчик должен выполнить общестроительные работы, прокладку всех сетей, монтаж оборудования бассейна, котельной, лифтов и подъемника для инвалидов. Также в перечень входят пусконаладочные работы, благоустройство территории и озеленение.

Работы должны быть завершены к 1 декабря 2028 года.