Глава СКР запросил доклад о деле о мошенничестве в сети столовых Петербурга
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела о крупном мошенничестве под видом инвестиций в сеть столовых в Санкт-Петербурге. По данным следствия, злоумышленники выманили у граждан из разных регионов России более 1 млрд рублей. Пострадавшими признаны около 300 человек.
«Под видом инвестиций в развитие бизнеса предприниматели выманили у граждан из разных регионов значительные суммы денежных средств»,— пояснили в пресс-службе СКР.
По данным ведомства, многие потерпевшие вложили крупные суммы, в том числе вырученные от продажи имущества и оформленных кредитов. Обещанная доходность не выплачивалась, а вложенные средства до настоящего времени не возвращаются.
Проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество).