В Самаре планируют заменить трамвайные пути на ул. Ново-Садовой к 1 сентября

В Самаре работы по замене трамвайных путей на ул. Ново-Садовой идут с опережением графика. Если темпы сохранятся, то ремонт завершат досрочно — к 1 сентября. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел большой рабочий выезд по Самаре в субботу, 23 мая. Об этом он сообщил в своем канале в MAX.

Всего в этом году предусмотрена замена 4,452 тыс. м трамвайных путей.

Также к 1 сентября планируют завершить реконструкцию ул. Дачной протяженностью 640 м (от ул. Чернореченской до ул. Пензенской). По словам главы региона, отставаний по графику нет.

Руфия Кутляева