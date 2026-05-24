В Оренбурге в результате ДТП госпитализированы две 12-летние девочки-пешеходы

В субботу, 23 мая, произошло ДТП на ул. Конституции в Оренбурге. Об этом сообщает полиция Оренбургской области.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По предварительным данным ведомства, водитель автомобиля «Рено» при выезде с кольцевого перекрестка по пр. Дзержинского на ул. Конституции наехал на двух несовершеннолетних пешеходов. Девочки переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП 12-летние девочки-пешеходы госпитализированы. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Руфия Кутляева