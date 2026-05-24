Суд приостановил рассмотрение спора о взыскании с пермской компании 112 млн рублей

Арбитражный суд Пермского края приостановил производство по иску АО «Антипинский нефтеперерабатывающий завод» (АО «Антипинский НПЗ») к пермскому ООО «Спутник-Интеграция» до вступления в законную силу решения суда по другому спору между компаниями. Информация об этом содержится в картотеке суда. «Антипинский НПЗ», находящийся в процессе банкротства, в рамках настоящего спора требует взыскать с пермской компании проценты на сумму 112,2 млн руб.

Ранее Арбитражный суд Тюменской области взыскал с ООО «Спутник-Интеграции» в пользу АО «Антипинский НПЗ» 195,7 млн руб. Задолженность образовалась в рамках генерального подряда на выполнение работ аварийного остановочного ремонта на объектах АО. Это решение пермская компания обжалует в Восьмом арбитражном апелляционном суде в закрытом режиме.

АО «Антипинский нефтеперерабатывающий завод» было зарегистрировано в Тюмени в 2004 году. Предприятие занимается производством нефтепродуктов. Учредителем является столичное ООО «Газтранссервис». Согласно открытым данным, это крупный независимый завод России. В 2022 году предприятие перерабатывало 7,5 млн тонн нефти, глубина переработки составляла 98%. В мае 2019 года Антипинский НПЗ приостановил работу, а уже в сентябре того же года Арбитражный суд Тюменской области удовлетворил заявление основного кредитора — ООО СБК (дочерняя компания ПАО «Сбербанк») — о банкротстве завода и ввел в отношении него процедуру наблюдения.

ООО «Спутник-Интеграция» занимается монтажом промышленных машин и оборудования с 2006 года. 66% компании принадлежат пермскому АО «ЭНИ», остальные 34% — гендиректору Александру Худорожкову. Согласно официальному сайту, общество реализует проекты в сфере телемеханики, строительства линий связи, автоматизации нефтедобычи и производстве металлоконструкций и оборудования.