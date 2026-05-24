Суд удовлетворил иск иркутской компании и лишил мелькомбинат прав на «Стимул»

Суд по интеллектуальным правам удовлетворил иск иркутского ООО «СПК» и лишил прав на товарный знак «Стимул» тверское ООО «Мелькомбинат». «Требования ООО «СПК» удовлетворить. Досрочно прекратить вследствие неиспользования правовую охрану товарного знака «Стимул»», — говорится в решении.

Как следует из картотеки арбитражных дел, речь идет о свидетельстве №217127, которое было выдано пермской компании в 2002 году для категории «фруктовые напитки и соки». По версии истца, производитель не использует товарный знак, в то же время действие исключительного права истекало лишь в 2030-м.

Исковое заявление ООО «СПК» направило в суд в феврале 2026 года. Компания специализируется на розничной продаже строительных материалов, в том числе скобяных изделий, лакокрасочных материалов и стекла. Организация также является правообладателем пяти товарных знаков на эфирные масла, ароматизаторы, краски, лаки для ногтей и детские принадлежности.

Лолита Белова