«ЧБК» впервые стал чемпионом Суперлиги

Челябинский баскетбольный клуб «ЧБК» впервые за свою историю стал чемпионом Суперлиги. Он одолел команду «Химик» в шестом матче финала со счетом 79:61.

Матч состоялся 23 мая в баскетбольном центре «Химик». Финальная серия завершилась со счетом 4:2 в пользу ЧБК. Лучшими игроками признаны Максим Кондаков, Кортез Эдвардс и Дмитрий Ривный.

В четвертьфинале соперниками ЧБК была команда «Югра», а в полуфинале — «Новосибирск». Обе серии челябинский клуб завершил со счетом 3:0.

Ольга Воробьева