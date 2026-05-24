Президент Южной Кореи объявил войну интернет-троллям и ультраправым пабликам

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён высказался за введение более жестких мер против тех, кто разжигает в пабликах ненависть или унижает других в интернете, сообщает агентство «Рёнхап»

Ли Чжэ Мён

Фото: Ahn Young-joon, Pool, AP Ли Чжэ Мён

Поводом послужило сообщение о том, что молодые люди, предположительно связанные с ультраправым онлайн-форумом Ilbe, совершали провокационные действия и высмеивали бывшего президента-либерала Но Му Хена вблизи места проведения церемонии поминовения в годовщину его смерти.

В соцсети X Ли Чжэ Мён отметил: в обществе спорят, можно ли оправдывать такие оскорбления свободой слова или за них пора вводить уголовное наказание. Президент заявил, что уверен в необходимости ввести более строгие условия для контроля за контентом, а также усилить штрафы. Он напомнил, что в обществе уже велись дискуссии о закрытии таких онлайн-ресурсов, и пообещал поднять этот вопрос на заседании правительства.

«Хранилище Ilbe» — известное южнокорейское интернет-сообщество, популярное среди ультраправых, отмечает «Рёнхап». Сайт регулярно критикуют за разжигание ненависти, женоненавистничество и расизм.

Эрнест Филипповский