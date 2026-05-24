Китай запустит на орбиту экипаж с бывшей сотрудницей полиции на борту

Запуск космического корабля «Шэньчжоу-23» с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая запланирован в воскресенье на 23:08 по пекинскому времени (18:08 мск), сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на Управление программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSA). В новый экипаж впервые включена космонавт из Гонконга Ли Цзяин.

По информации CMSA, первый гонконгский тайконавт Ли Цзяин, в прошлом сотрудник полиции, была отобрана в экипаж в качестве специалиста по полезной нагрузке. С ней летят Чжу Янчжу и Чжан Чжиюань. Один из них останется на станции на год в порядке эксперимента по исследованию организма человека в условиях длительного космического полета. Кто именно это будет, решится позже во время их полета.

Корабль выведет на орбиту ракета-носитель «Чанчжэн-2F Y23». Далее он осуществит быстрое автоматическое сближение и стыковку с радиальным стыковочным узлом основного модуля космической станции. Так получится комбинация из трех космических кораблей и трех модулей, поскольку два к станции уже пристыкованы.

Также сообщается, что находящийся на станции 203 дня (нынешний рекорд Китая) экипаж «Шэньчжоу-21» вернется на посадочную площадку Дунфэн в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая.

