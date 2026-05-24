Консул Азербайджана в Иране погиб в ДТП

Консул Азербайджана в Иране Рамиль Рза оглу Имранов погиб в ДТП. Об этом сообщили в МИДе Азербайджана. Авария произошла в районе города Меренд на северо-западе Ирана.

Сотрудник генерального консульства находился за рулем машины. Он ехал по рабочим делам, сообщили в ведомстве. «Мы глубоко потрясены известием... Выражаем глубочайшие соболезнования семье, родственникам и коллегам покойного и желаем им терпения»,— написала пресс-служба МИД.

Как сообщил начальник местного управления дорожной полиции Хабиб Аблахе, консул находился за рулем Kia Sportage, передает Fars. Автомобиль столкнулся с грузовиком-бетоносмесителем. Дипломат скончался на месте.