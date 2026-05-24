«Он стал щитом нашей страны»

Главного специалиста по ВИЧ Вадима Покровского похоронили с академическими почестями

В субботу в Москве простились с академиком РАН Вадимом Покровским — самым авторитетным в СССР и России специалистом по ВИЧ-инфекции. Коллеги-ученые заявили, что господин Покровский много лет защищал страну от эпидемии и при этом оставался принципиальным и честным человеком, «совестью отечественной эпидемиологии». А люди, которые знали его как врача, рассказали спецкору “Ъ” Александру Черных о человечном и уважительном отношении Вадима Покровского к каждому пациенту.

К залу прощаний Троекуровского кладбища выстроилась длинная очередь из мужчин и женщин в строгих траурных костюмах. У гроба стояли венки с такими же строгими надписями: «От Российской академии наук», «От коллектива Роспотребнадзора», «От руководителя Роспотребнадзора», «От коллектива ФБУН ЦНИИ эпидемиологии», «От сотрудников "Гилеад"» (фармацевтическая компания.— “Ъ”)», «От коллектива фонда "Гуманитарное действие"»… В этом ряду выделялась траурная лента с признанием главного — «С тобой ушла эпоха». И с этим согласились все выступавшие.

— Мы собрались здесь, чтобы проводить в последний путь человека, чье имя навсегда вписано в историю мировой и российской медицины,— распорядитель зачитал речь, подготовленную коллегами ученого по ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.— Говорят, что личность измеряется масштабом проблемы, которую она решает. Вадим Валентинович столкнулся с проблемой вселенского масштаба — эпидемией ВИЧ. И он стал щитом нашей страны. В те годы, когда ВИЧ-инфекция была приговором; в годы панического страха, когда таких пациентов боялись даже врачи, именно Покровский, молодой, но решительный ученый, показал пример мужества.

Авторы речи напомнили, что Вадим Покровский стоял у истоков борьбы с ВИЧ в СССР. В середине 1980-х он выявлял «нулевого пациента» страны и искал, кому тот мог передать вирус. В 1988 году расследовал вспышку ВИЧ-инфекции в роддоме Калмыкии — и выяснил, что причина в многократном использовании шприцев. Создавал методологию борьбы с заболеванием «там, где раньше был только хаос» — и, наконец, «превратил скромную лабораторию в ведущий научный центр страны». Его ученики сегодня работают по всему миру, «от лабораторий ВОЗ до больниц Африки». И как итог — «тысячи спасенных жизней, тысячи обученных врачей и десятки научных работ, изменивших протоколы лечения».

— Вадим Валентинович обладал редким сочетанием: абсолютная требовательность академика и человеческая чуткость,— продолжал зачитывать речь распорядитель.— Он не отделял пациента от статистики. Каждая цифра в отчетах была для него чьей-то болью и надеждой. Он более 40 лет руководил борьбой со СПИДом в нашей стране.

И благодаря его неутомимой просветительской работе в России сформировалось отношение к ВИЧ-положительным людям не как к изгоям, а как к пациентам, требующим помощи. Он был совестью отечественной эпидемиологии.

— Он потратил очень и очень много энергии, чтобы доказать, что эти люди (ВИЧ-положительные.— “Ъ”) могут быть полноправными членами нашего общества и никакой угрозы не несут,— подтвердил в своей речи академик РАН Геннадий Онищенко, бывший многолетний глава Роспотребнадзора. Другие представители службы подчеркивали принципиальность коллеги. «Вадим Валентинович остался в нашей памяти честным человеком, который прямо говорил о тех проблемах, которые существуют в медицине и обществе»,— сказал директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин. «Он имел свою принципиальную позицию в оценке ситуации с ВИЧ-инфекцией»,— согласилась замглавы Роспотребнадзора Елена Ежлова.

Напомним, что Роспотребнадзор и Вадим Покровский годами оппонировали Министерству здравоохранения по теме распространения ВИЧ в России. Минздрав традиционно опирается на данные диспансерного учета и Федерального регистра людей, живущих с ВИЧ,— в 2026 году это 882 тыс. человек. Однако Роспотребнадзор указывает на количество граждан, у которых лабораторно подтверждена ВИЧ-инфекция,— сейчас это 1,23 млн человек.

Академик Виктор Малеев напомнил, что Вадим Покровский много лет говорил о важности системной работы по профилактике ВИЧ. «Он боролся за это направление, несмотря на то что не всегда его понимали,— подчеркнул ученый.— Он бился и в Государственной думе, и в Общественной палате, и в министерстве. Все говорят: "Cнижается распространенность ВИЧ-инфекции, ничего такого страшного нет",— но он был не согласен. И мы должны продолжить эту борьбу за профилактику, за тестирование (населения на ВИЧ.— “Ъ”), чтобы люди перестали заражаться. Это будет лучший памятник Вадиму Валентиновичу».

Господин Малеев признался, что ему «особенно тяжело» прощаться с коллегой, ведь он помнит Вадима Покровского «еще школьником». «Уже в те годы он начал интересоваться медициной. И он многое взял у своего отца, Валентина Ивановича Покровского (известный советский и российский инфекционист, академик.— “Ъ”). Не всегда дети великих ученых могут повторить то, что делали их родители. Обычно отца мы помним, а детей мы не помним,— сказал господин Малеев.— Но не так было с Вадимом Валентиновичем. Он искал себя, нашел свою проблему — а не все ученые могут ее найти — и стал специалистом с большой буквы. И он был борец за отверженных. Люди в тюрьмах, наркоманы и так далее — мало кто о них думал и заботился. И то, что многие из них в конечном итоге получили лекарства и остались живы,— в этом его большая роль».

С букетом белых калл в зале стоял журналист Антон Красовский, председатель совета фонда «СПИД.Центр» — один из немногих публичных людей в России, кто открыто заявил о своем положительном ВИЧ-статусе.

«Вадим Валентинович для меня — это два слова: уважение и свобода,— сказал “Ъ” господин Красовский.— Каждый человек, который с ним встречался, понимал, что Вадим Валентинович к нему относится с уважением. Этого так сильно не хватает в России.

Еще он обладал внутренней свободой говорить то, что он знает. А знал он о ВИЧ-инфекции больше всех». Благодаря этим двум качествам с Вадимом Покровским было очень легко общаться, сказал Антон Красовский: «Он никогда не был надменным, никогда не был высокомерным. Он был какой-то хороший русский человек».

Среди людей в строгих костюмах выделялся крупный мужчина с белыми дредами, в рваных джинсах и щегольских темных очках. «Я тут от творческой индустрии,— пояснил корреспонденту “Ъ” артист и режиссер Андрей Удалов.— Вадим Валентинович очень нам помогал. Не секрет, что очень многие творческие люди, к сожалению, получают этот роковой диагноз. Причем не только тем путем, о которым принято думать. И благодаря профессору Покровскому многие из них остались живы».

Господин Удалов рассказал, что впервые обратился к академику больше двадцати лет назад: «Один мой друг, очень известный артист, столкнулся с вопросом ВИЧ и просто не знал, что ему делать. В те времена об этом было не принято говорить, информации тоже было не много. Я вышел на Вадима Валентиновича, позвонил, обрисовал ситуацию. Он сказал: "Быстро приезжайте",— и помог моему другу. Поддержал психологически и рассказал, как лечиться».

Впоследствии Андрей Удалов направлял к академику и других артистов: «Многажды, многажды я обращался к Вадиму Валентиновичу с просьбой принять еще одного человека. И как бы страшно не было этим людям, они всегда выходили из кабинета Вадима Валентиновича с уверенностью, что все будет хорошо. Профессор Покровский умел разговаривать с людьми как психолог. Он говорил с ними очень простым доступным языком, без всяких академических замашек. И вообще, это был очень хороший дядька, очень интеллигентный, очень добрый». По словам господина Удалова, академик помогал получить дефицитное лечение многим ВИЧ-положительным людям:

«В нашей стране как все устроено: в Москве живут по одним законам, а в регионах — по-другому. К сожалению, за пределами Москвы бывает сложно получить бесплатную терапию. И Вадим Валентинович прикладывал все усилия, чтобы пристроить этих людей в наши московские программы.

И я был свидетелем, как Вадим Валентинович продлял жизни многих и многих людей, помогая им получить препараты».

Расчувствовавшись, господин Удалов признался корреспонденту “Ъ”, что обычно не ходит на похороны даже самых близких людей, но решил выразить уважение «очень светлому и порядочному человеку». Он выразил надежду, что борьба с ВИЧ в России «будет развиваться по тем векторам, которые задал академик Вадим Покровский», и заключил: «Побольше бы у нас было таких врачей, таких академиков, которые не протирают штаны на высоких должностях, а тихо и спокойно занимаются своим делом — спасением человеческих жизней».

«Вы можете обнять и поцеловать, "дать пять", общаться так же, как до обнаружения болезни, и не дискриминировать людей, имеющих ВИЧ и СПИД»
7 ноября 1991 года защитник баскетбольного клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон сообщил об уходе из спорта. Поводом послужило обнаружение у него ВИЧ-инфекции. В том же месяце он основал фонд борьбы со СПИДом. Несмотря на протесты некоторых игроков национальной команды, в 1992 году принял участие в Олимпийских играх в Барселоне. Сборная, прозванная Dream Team, завоевала золото

«Я надеюсь, что каждый присоединится к борьбе с этой ужасной болезнью»
23 ноября 1991 года известный британский музыкант и лидер группы Queen Фредди Меркьюри сделал заявление о своем ВИЧ-положительном статусе. Несмотря на то, что слухи о диагнозе начали появляться в прессе с середины 1980-х годов, музыкант долгое время отрицал наличие заболевания. На следующий день после сенсационного признания кумир миллионов скончался

«Один из счастливчиков, кто выжил и дал возможность людям убедиться, что методы лечения экспериментальными препаратами приводят к успеху»
10 марта 1992 года светский обозреватель New York Post Синди Адамс сообщила о ВИЧ-положительном статусе композитора Джерри Хермана. Друг Хермана Майкл Валенти признался, что, опубликовав эту заметку, «Синди Адамс разбила сердце и сломила его дух». Автор множества успешных бродвейских мюзиклов, в том числе «Хелло, Долли!», впоследствии сообщил, что о своем диагнозе узнал в 1985 году

8 апреля 1992 года трехкратный победитель турниров Большого шлема американец Артур Эш признался о наличии ВИЧ-инфекции. В своем заявлении теннисист обвинил в давлении газету USA Today, которая собиралась опубликовать сенсационную новость, поэтому решился рассказать о своем диагнозе. Спортсмен заразился инфекцией при переливании крови в ходе операции на сердце в 1983 году. 6 февраля 1993 года скончался

8 апреля 1992 года трехкратный победитель турниров Большого шлема американец Артур Эш признался о наличии ВИЧ-инфекции. В своем заявлении теннисист обвинил в давлении газету USA Today, которая собиралась опубликовать сенсационную новость, поэтому решился рассказать о своем диагнозе. Спортсмен заразился инфекцией при переливании крови в ходе операции на сердце в 1983 году. 6 февраля 1993 года скончался

12 сентября 1992 года в Лос-Анджелесе из-за пневмонии, спровоцированной СПИДом, скончался американский актер и звезда фильма «Психо» Альфреда Хичкока Энтони Перкинс. Спустя несколько дней, 16 сентября, супруга актера Берри Беренсон в интервью New York Times рассказала, что Перкинс молчал о диагнозе два года из опасений, что останется без работы

12 сентября 1992 года в Лос-Анджелесе из-за пневмонии, спровоцированной СПИДом, скончался американский актер и звезда фильма «Психо» Альфреда Хичкока Энтони Перкинс. Спустя несколько дней, 16 сентября, супруга актера Берри Беренсон в интервью New York Times рассказала, что Перкинс молчал о диагнозе два года из опасений, что останется без работы

«Я хочу быть уверен, что есть законы, которые бы защитили всех. Что в нашем обществе никогда не будет граждан второго класса»
28 июля 2001 года на мероприятии ЛГБТ-организации «Кампания за права человека» (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено) басист и сооснователь американской рок-группы Styx Чак Паноззо сделал сразу несколько признаний. Музыкант рассказал о своей гомосексуальности и наличии ВИЧ-инфекции. По словам музыканта, ВИЧ-положительный статус был диагностирован в 1991 году, СПИД — в 1998 году

«Если врач скажет, что мне осталось жить пять минут, я не буду рвать на себе волосы. Просто я стану печатать на машинке немного быстрее»
В марте 2002 года стало известно о причине смерти писателя-фантаста Айзека Азимова — почечная и сердечная недостаточность, которые привели к смерти писателя 6 апреля 1992 года, развились на фоне ВИЧ-инфекции и СПИДа. В примечании к биографии «Это была хорошая жизнь» вдова писателя Джанет написала, что Азимов был заражен при переливании крови во время операции на сердце в 1983 году

«Я живу такой же жизнью, как и все остальные люди, и не вижу особой причины для паники»
14 декабря 2004 года вокалист известной британской синтипоп-группы Erasure Энди Белл рассказал о наличии у него ВИЧ-положительного статуса. В заявлении для прессы музыкант сообщил, что заболевание было диагностировано в июне 1998 года, а также о положительном результате теста своего партнера Пола Хики

«Я доверял им, это был круг близких друзей, и надеялся на их поддержку. Но мое доверие обернулось предательством с их стороны»
17 ноября 2015 года известный американский актер Чарли Шин рассказал о своем ВИЧ-положительном статусе. В интервью телеканалу NBC актер сообщил, что диагноз был поставлен около четырех лет назад. Шин также признался, что подвергался шантажу со стороны людей, которые угрожали рассказать прессе о заболевании

«Чтобы поставить себе зубные импланты, я примерно год искал врача. Присылал кучу ссылок на американские исследования, где доказывают, что никакой разницы в приживаемости имплантов у "ВИЧ-плюс" и "ВИЧ-минус" нет.... Но врачи боятся»
1 декабря 2015 года, во всемирный день борьбы со СПИДом, журналист Павел Лобков сделал заявление о наличии ВИЧ-инфекции. В эфире программы Hard Day's Night на телеканале «Дождь» (объявлен иностранным агентом) Лобков рассказал, что заболевание было диагностировано в 2003 году

«Этим меня не запугать!»
6 января 1993 года на 55-м году жизни от осложнений, вызванных СПИДом, скончался танцор и балетмейстер Рудольф Нуриев. Диагноз был поставлен в 1984 году

«Джиа хотела снять сюжет, в котором она рассказала бы детям о наркотиках. Чтобы они знали, к чему наркотики могут привести. Она хотела сказать, что с этим можно справиться»
18 ноября 1986 года скончалась одна из первых американских топ-моделей Джиа Каранджи. Причиной смерти 26-летней манекенщицы стала пневмония, возникшая на фоне СПИДа

«Бог любит меня, он не позволит, чтобы со мной что-то случилось»
23 февраля 2000 года в Израиле скончалась 42-летняя певица и номинант на премию «Грэмми» Офра Хаза. Исполнительница скончалась в результате пневмонии, вызванной осложнениями на фоне СПИДа

«Когда у тебя такая болезнь, то об этом лучше помалкивать, если не хочешь, чтобы все от тебя отвернулись…»
8 июня 1983 года актеру Року Хандсону был поставлен диагноз саркома Капоши, считающаяся одним из признаков СПИДа. Дальнейшие анализы подтвердили, что звезда 1950-х годов инфицирован ВИЧ. 2 октября 1985 года Рок Хандсон скончался

В 1988 году обладателю Пулитцеровской премии и активисту в защиту прав людей нетрадиционной сексуальной ориентации и ВИЧ-инфицированных Ларри Крамеру был поставлен диагноз СПИД. В 1992 году была опубликована автобиографическая пьеса «Судьба моя»

В 1988 году обладателю Пулитцеровской премии и активисту в защиту прав людей нетрадиционной сексуальной ориентации и ВИЧ-инфицированных Ларри Крамеру был поставлен диагноз СПИД. В 1992 году была опубликована автобиографическая пьеса «Судьба моя»

В 1995 году четырехкратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду Грег Луганис опубликовал автобиографическую книгу, в которой признался, что является обладателем ВИЧ-положительного статуса. О своем диагнозе он узнал перед началом игр в Сеуле в 1988 году. В 1997 году по мотивам книги был снят фильм

В 1995 году четырехкратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду Грег Луганис опубликовал автобиографическую книгу, в которой признался, что является обладателем ВИЧ-положительного статуса. О своем диагнозе он узнал перед началом игр в Сеуле в 1988 году. В 1997 году по мотивам книги был снят фильм

25 июня 1984 года в Париже от осложнений, связанных с СПИДом, скончался философ и историк Мишель Фуко. Смерть одного из самых влиятельных мыслителей XX века cподвигла его друга Даниэля Деферта создать первый во Франции фонд борьбы со СПИДом (AIDES)

«Я сам живу с ВИЧ с 2011 года, и я сам прошел через все эти унижения и ад, через которые проходят все обычные люди»
4 декабря 2017 года журналист и директор фонда СПИД.ЦЕНТР/AIDS.CENTER Антон Красовский признался, что является обладателем положительного ВИЧ-статуса. В интервью изданию ZAG он сообщил, что вирус был диагностирован в 2011 году

