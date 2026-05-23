«Акрон» сохранил прописку в РПЛ

В Самаре завершился ответный переходный матч, в котором встречались тольяттинский «Акрон» и «Ротор» из Волгограда. Команды играли на стадионе «Солидарность Самара Арена» за право выступить в следующем сезоне в Российской премьер-лиге.

Игра закончилась победой «Ротора» со счетом 1:0. Единственный мяч забил защитник гостей Глеб Шильников.

Первый стыковой матч в Волгограде завершился победой «Акрона» с результатом 2:0. По сумме двух встреч «Акрон» гарантировал себе участие в РПЛ в сезоне-2026/2027.

В другом переходном противостоянии махачкалинское «Динамо» переиграло екатеринбургский «Урал» с общим счетом 3:0 и сохранило прописку в РПЛ.

