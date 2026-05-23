В Белгородской области шесть человек пострадали при ударах ракет и БПЛА

Шесть человек пострадали при атаках ракет и БПЛА по поселку Борисовка Белгородской области. Об этом сообщил оперштаб региона в Telegram.

Как отмечается в публикации, из-за ракетных ударов пострадали одна женщина и четверо мужчин, среди которых — боец отряда «Орлан». Еще один мужчина получил ранения при ударе беспилотника по машине.

Сегодня Борисовка дважды подвергалась ракетному обстрелу. Повреждения получило административное здание, пять автомобилей загорелось. Пожарные ликвидировали все очаги возгорания.