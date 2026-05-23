Минпросвещения отправит пострадавших студентов из Старобельска в детские центры

Минпросвещения РФ организовало отдых и оздоровление для несовершеннолетних студентов Старобельского профессионального колледжа и Старобельского филиала Луганского государственного педагогического университета. Эти студенты, проживавшие в общежитии, которое пострадало в результате массированной атаки беспилотников ВСУ, отправятся в подведомственные детские центры. Путевки выделены по поручению главы министерства Сергея Кравцова.

Атака БПЛА произошла в ночь на 22 мая. В результате обрушения здания общежития, где находилось 86 человек в возрасте от 14 до 18 лет, погибло по последним данным 18 человек, трое остались под завалами.

В связи с чрезвычайной ситуацией с 22 мая в Старобельске было решено перевести всех школьников и студентов образовательных учреждений на дистанционное обучение. Студенты, проживавшие в общежитии, вернулись к местам постоянного проживания. Для оказания экстренной психологической и педагогической помощи в регион направлены специалисты Московского государственного психолого-педагогического университета, которые помогают студентам, их родственникам и сотрудникам учебных заведений.