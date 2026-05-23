Завтра в Татарстане ожидаются грозы и сильный ветер

В воскресенье, 24 мая, в Татарстане ожидаются переменная облачность. Днем местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Ночью осадков не ожидается, температура опустится до +7...+12°C, на западе местами до +17°C. Днем воздух прогреется до +27°C, на востоке республики — до +30°C. Ветер юго-западный, западный, 6–11 м/с, днем местами с порывами до 15–20 м/с.

В Казани ночью температура составит от +15 до +17°C, в низких местах от +9 до +11°C. Днем — +24...+26°C, местами кратковременный дождь.

Анар Зейналов