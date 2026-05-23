Зарубежные СМИ: Будет ли Трамп снова бить по Ирану?

США готовят новые удары по Ирану, если прогресса в переговорах не удастся достичь. Такой сценарий Дональд Трамп обсуждал с главой Пентагона и ЦРУ накануне, 22 мая, пишет издание Axios. Кроме этого, Белый дом поменял график президента на выходные ради встречи с военными и представителями спецслужб. 20 мая Трамп заявил, что Тегеран получил от США новое предложение по мирной сделке. Вашингтон вновь готов дать властям республики несколько дней на ответ. Впрочем, в перспективах переговоров все больше сомневаются чиновники из Белого дома. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

По словам источников CBS, администрация Трампа готовилась к новым ударам по Ирану 22 мая. Однако окончательное решение американский президент снова не принял. Теперь глава Белого дома намерен провести переговоры с военными и представителями разведки в выходные. Ради этого Трамп не только отменил игру в гольф в Нью-Джерси, но и свой визит на свадьбу к сыну. Решение он объяснил «обстоятельствами, связанными с работой правительства и любовью к Соединенным Штатам». В то же время Пентагон начал обновлять списки призыва, отмечает CBS. Они касаются военных, которые размещены на Ближнем Востоке. Телеканал допускает, что контингент могут сократить на случай возможных ответных ударов со стороны Тегерана.

Трамп всерьез допускает новую атаку на Иран, говорят источники Axios, которые лично общались с президентом. Боевые действия возможны, если в последний момент не случится никакого прорыва в переговорах. Для этого, по словам собеседников, должно произойти «что-то неожиданное». На данный момент обсуждение мирной сделки можно назвать мучительным. Проекты документов пересылаются туда и обратно каждый день без какого-либо прогресса. Впрочем, Дональд Трамп уже несколько раз с начала перемирия был близок к возобновлению войны и каждый раз не решался на этот шаг. Некоторые чиновники по-прежнему считают, что успех в переговорах возможен, причем в ближайшие сутки, заключает Axios.

Переговоры с Тегераном Вашингтон ведет через пакистанских посредников. 22 мая к процессу присоединился Катар, пишет Reuters. По словам источников, в Тегеран прибыла делегация из Дохи, которая будет работать в координации с США. Эмират считается важным союзником Вашингтона на Ближнем Востоке. На его территории Пентагон развернул авиабазу Аль-Удейд — крупнейшую в регионе. До войны Ирана с США Катар был посредником в нескольких конфликтах, в том числе вокруг Газы, но дистанцировался в марте после того, как Тегеран атаковал страну сотнями ракет и беспилотников. Из-за этих ударов, а также блокады Ормузского пролива, остановился экспорт и производство СПГ в Эмирате.

Кроме того, добиться мира в регионе пытаются другие арабские страны, пишет Bloomberg. По словам источников, Саудовская Аравия и ОАЭ призвали Дональда Трампа дать дипломатам больше времени для мирных переговоров.

Накануне корпус стражей исламской революции пригрозил сокрушительными ударами по региону, если США или Израиль возобновят атаки на Иран. А сам конфликт расширится на новые территории, заявили военные агентству Tasnim.