«Грязные деньги» вышли в российский прокат

Новый боевик Гая Ричи может собрать до полумиллиарда рублей в российском прокате. Об этом “Ъ FM” рассказали игроки рынка. Картину «Грязные деньги» официально показывают в отечественных кинозалах с 21 мая — через неделю после мировой премьеры.

В центре сюжета — отважные агенты, которым нужно вернуть деньги, оказавшиеся у мошенника-миллиардера. Роли напарников исполнили Джейк Джилленхол и Генри Кавилл, запомнившийся образами Супермена и Геральта из «Ведьмака». Коммерческий успех нового фильма практически гарантирован, говорит главный редактор Cinemaplex Рифат Фазлыев:

«Учитывая, что сейчас средняя цена билета — 350-500 руб., финальный сбор можно оценивать в 450-500 млн руб.

Для сравнения: фильм "Министерство неджентльменских дел", несмотря на задержку и параллельный выход на "Кинопоиске", собрал 445 млн руб. Мне кажется, это буквально нижняя планка для сборов "Грязных денег". Я рассчитываю, что текущий релиз заработает свыше 500 млн руб., учитывая, что прокатная компания в этот раз — Central Partnership, и никаких проблем с показом не будет».

Критики разделились во мнениях о новой картине Гая Ричи, о чем свидетельствуют всего 47% положительных рецензий на Rotten Tomatoes. Авторы обзоров отмечают, что сюжет «Грязных денег» слишком простой, особенно в сравнении с лучшими фильмами режиссера. Похожее впечатление сложилось и у кинокритика сайта «Лайфхакер» Алексея Хромова:

«Есть два главных недостатка. Во-первых, фильм можно назвать "типичный Гай Ричи". Все-таки режиссер регулярно удивляет публику — то мрачным "Переводчиком", то ремейком "Гнев человеческий", то откровенной комедией. Здесь же все слишком стандартно, причем он повторяет не только себя, но и такие франшизы, как "Джеймс Бонд", "Миссия невыполнима" и прочее.

Вторая проблема: у фильма как будто нет середины — он длится всего полтора часа, и складывается полное ощущение, что из него вырезали минут тридцать. Идет долгая завязка, а потом сразу начинается финал. Огромное количество деталей и мотивов так и не объясняют — просто устраивают экшен на полчаса и заканчивают историю».

Впрочем, сейчас в прокате нет боевиков, которые могли бы конкурировать с новой работой Гая Ричи.

Поэтому интерес российских зрителей гарантирован, говорит кинообозреватель “Ъ” Юлия Шагельман:

«В России интерес к проектам Гая Ричи по-прежнему присутствует. Это один из самых популярных режиссеров в стране. Его фильмы нельзя назвать блокбастерами, скорее — бодрым летним развлечением, которого действительно в нашем прокате не хватает.

Кино вызовет интерес у зрителей, особенно учитывая, что в последнее время в легальном прокате выходит мало больших голливудских проектов. И это та редкая возможность увидеть фильм с какими-никакими звездами, известного режиссера. Так что я думаю, у него есть шанс неплохо выступить в коммерческом смысле».

Самым успешным фильмом Гая Ричи в российском прокате остаются «Джентльмены» 2019 года. Они собрали свыше 1,2 млрд руб.