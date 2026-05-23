Тела еще двух человек достали из-под завалов в Старобельске

Число жертв удара ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске Луганской народной республики увеличилось до 18 человек. Об этом сообщили в МЧС России после продолжения разбора завалов на месте происшествия.

«На поверхность из-под завалов достали тела еще двух человек. Итого 60 пострадавших, из которых 18 человек погибли. Предварительно, под завалами могут находиться три человека»,— сообщили в ведомстве. Ранее власти информировали о 16 погибших.

Удар по общежитию колледжа Луганского государственного педагогического университета был нанесен беспилотниками в ночь на 22 мая. В результате атаки полностью разрушены три корпуса учебного заведения. Возбуждено уголовное дело о теракте, в Старобельском муниципальном округе введен режим ЧС.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что министерство организует для иностранных журналистов, аккредитованных в Москве, поездку к месту удара.