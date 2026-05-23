Ученые-воскресители перешли на птиц

Американские ученые собираются воскресить гигантскую птицу моа. Этот вид обитал в Новой Зеландии, но был полностью истреблен около 50 лет назад. Компания Colossal Biosciences сообщила о создании искусственной системы инкубации. В ней уже родились первые цыплята, и в будущем корпорация надеется масштабировать проект для выведения древней птицы.

Фото: Danny Lawson / PA Images / Getty Images

Моа совсем не умели летать. Длинные мощные ноги, шея, перья, рост более 3 м и вес свыше 200 кг.

Эти птицы были похожи на страусов, динозавров и странных лесных духов.

Американская Colossal Biosciences, которая занимается восстановлением вымерших видов, вырастила 26 цыплят в искусственной скорлупе. Разработанная ими система инкубации с силиконовой мембраной оказалась эффективнее существующих аналогов. Для эксперимента ученые взяли куриные яйца и поместили эмбрионы в искусственную скорлупу. Они поделились своими эмоциями в официальном ролике:

«Я держала в руках цыпленка, который появился из искусственного яйца, а в голове крутилось одно: "Это же настоящее чудо!" Хотелось прыгать, кричать от счастья, спустя миг укутать его, защитить от всего мира. А он пытался встать, исследовать окружающее пространство, впервые знакомился с реальностью, а потом внезапно заснул. Мы называли это фазой перезагрузки. После он снова смотрел, двигался, жил. И мне выпало счастье быть рядом в момент его рождения. Просто поразительно».

Искусственная скорлупа — это первый шаг к восстановлению вымерших видов птиц. Однако кандидат биологических наук, генетик Кирилл Волков сомневается, что последующие шаги будут успешными:

«Основной вопрос в том, есть ли возможность получить неповрежденную ДНК. Если гены хранятся в вечной мерзлоте, то такая вероятность есть. Мы можем извлечь участки ДНК, размножить их, попробовать вставить в ближайший вид, например, в геном страуса. Но это все равно будет такая мозаика — живой муляж. Понятно, человеку всегда хочется восстановить вымерших животных. Не зря "Парк Юрского периода" имеет огромную популярность».

В портфолио Colossal Biosciences — щенки, похожие на вид большого волка, вымерший около 13 тыс. лет назад.

Ромул, Рем и Кхалиси выглядят как лютоволки из «Игры престолов», они появились на свет в 2025 году. Также у компании есть амбициозные планы по воскрешению мамонта. Критики в научном сообществе уверены: это не более чем дорогой пиар.

В 2025 году общий объем привлеченного капитала Colossal Biosciences превысил 500 млн, а оценка компании перевалила за 10 млрд. Молекулярный биолог, сотрудник МГУ Сергей Харитонов согласен, что эти яркие проекты — скорее реклама. Однако, по его словам, научная ценность в них тоже высока:

«Компания Colossal Biosciences нашла оригинальный творческий метод привлечения средств. Если вы говорите, что собираетесь интерпретировать поврежденные урацилы в палео-ДНК, вас не поймут, и денег никто не даст. А если заявляете, что собираетесь воскресить лютоволка или вымершую гигантскую нелетающую птицу моа, к такому проекту можно привлечь интерес.

Яркая маркетинговая заслонка может быть прикрытием для получения средств на реальную, интересную, сложную, но такую дотошную науку. В этой истории с птицей, помимо методов редактирования ДНК, еще применяют методы искусственной инкубации, что безусловно важно и для сельского хозяйства, и, возможно, в будущем даже для людей».

В 2025 году Colossal Biosciences показала всему миру симпатичных грызунов — мышей с густой золотистой шерстью.

Это был своего рода мини-прототип будущего мамонта. Ожидается, что уже к концу 2026 года ученые получат его первые эмбрионы, подсадят их суррогатной слонихе, а в 2028-м на свет появится так называемый мамонтенок. Но скептики упорно твердят: даже если все получится, неизвестно, какая судьба его ждет.

