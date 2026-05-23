В Чебоксарах прошел четвертый «Парад собак»
В Чебоксарах на Певческом поле состоялся четвертый «Парад собак». В шествии и празднике приняли участие более тысячи собак со своими хозяевами. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
Парад стартовал от нижней парковки ТРЦ «Каскад» и завершился на Певческом поле.
Как отметили в администрации, мероприятие направлено на привлечение внимания к проблеме бездомных животных, а также на благоустройство городской среды для выгула и дрессировки собак.