Сергей Лавров по-своему расшифровал аббревиатуру СВОП

Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая 23 мая на ежегодной ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) дал новую трактовку аббревиатуре названия организации.

«За тем, как идет СВО, наблюдают пристальнейшим образом и наши друзья, и наши соседи, и наши противники и враги, — заявил он. — Первостепеннейшая задача нашей дипломатии — делать все, чтобы создавать необходимые условия на нашем фронте деятельности, условия для максимально эффективных победоносных результативных действий наших военнослужащих в рамках СВО». По словам Сергея Лаврова, он относит политологов к «кругу тех людей, которые обладают колоссальным опытом, и работают на достижение целей СВО». «Может, это специальная военная операция политологов — СВОП. Давайте, чтобы это было так», — предложил он.

Совет по внешней и оборонной политике — неправительственное общественное объединение, основанное 25 февраля 1992 года в Москве группой политиков, руководителей ассоциаций деловых кругов, предпринимателей, общественных и государственных деятелей, представителей силовых министерств, военно-промышленного комплекса, науки и средств массовой информации. Задачей организации, как сказано на ее сайте, является содействие выработке и реализации стратегических концепций развития России, ее внешней и оборонной политики, становлению Российского государства и гражданского общества в стране. Председатель президиума СВОП – Федор Лукьянов. Почетный председатель президиума – Сергей Караганов.

Сергей Лавров является членом СВОП, и ежегодно выступает на ассамблее организации, проходящей в пансионате «Лесные дали» в Подмосковье.

