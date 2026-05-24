Недалеко от музея «Пермь-36» продают 1,5 километра берега

На платформе Avito размещено объявление о продаже берега. Протяженность береговой линии — 1,5 тыс. м. Территория разбита на 54 участка общей площадью 10 га. Стоимость лота — 15 млн руб. По мнению продавца, актив может быть использован для личной резиденции, яхт-клуба или закрытого дачного поселка.

Точное место в объявлении не указано. Исходя из фото к объявлению, речь идет об акватории в р. Чусовая, вблизи от музея «Пермь-36». Там планировалось построить глэмпинг Вдох&Выдох, уточняется на фото.

Напомним, что согласно федеральному законодательству, земля вдоль береговой линии водного объекта именуется береговой полосой и предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров. Водные объекты на территории Российской Федерации по общему правилу находятся в федеральной собственности.