Мизулина попросила проверить аттракционы ЦПКиО в Волгограде

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась к властям Волгограда с просьбой провести проверку работы аттракционов в Центральном парке культуры и отдыха. Поводом стало видео с экстремального аттракциона в сети.

Госпожа Мизулина сообщила, что у ее подписчика во время катания на аттракционе расстегнулся ремень безопасности, а на другом — заклинило крепление после остановки. По словам посетителя, оператор не реагировала на крик и находилась в телефоне.

В администрации парка в ответ на запрос V1.RU сообщили, что жизни мужчины ничего не угрожало благодаря верхним фиксаторам, а ситуация взята на контроль. Позже в ЦПКиО заявили журналистам, что пригласили Мизулину в Волгоград для личной демонстрации безопасности аттракционов и предоставления документов.

Нина Шевченко