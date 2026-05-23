Два человека пострадали при ударе дрона в Брянской области

В селе Воронок Стародубского муниципального округа Брянской области мужчина и женщина получили ранения в результате удара дрона ВСУ. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

«ВСУ атаковали FPV-дроном село Воронок Стародубского муниципального округа. В результате террористической атаки, к сожалению, ранены мирные жители. Мужчина и женщина доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь»,— написал господин Ковальчук в Max.

По словам губернатора, на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.