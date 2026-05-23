В Татарстане директор фирмы погасил долг по зарплате в 1,2 млн рублей

В Татарстане директор одной из фирм Альметьевска полностью погасил задолженность по заработной плате перед 38 сотрудниками на сумму более 1,2 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Татарстану.

По версии следствия, с февраля по декабрь 2025 года руководитель не выплачивал зарплату бывшим работникам.

После сбора доказательств фигурант погасил долг в полном объеме, в связи с чем уголовное дело было прекращено по нереабилитирующему основанию.

Анар Зейналов