Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ульяновской области выплатили компенсацию за травмирование ребенка собакой во время прогулки

В Ульяновской области после прокурорского вмешательства выплачена компенсация морального вреда в размере 50 тыс. руб. родителям девочки, которая пострадала в результате нападения собаки. Об этом сообщает прокуратура региона.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По информации надзорного ведомства, 10 июля прошлого года на детской площадке в селе Троицкий Сунгур собака напала на девочку на глазах ее бабушки. Ребенку была причинена рваная рана голени.

В прокуратуре отмечают, что права малолетней были нарушены отсутствием контроля владелицы животного. Это послужило основанием для обращения в суд.

Руфия Кутляева