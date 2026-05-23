В Ульяновской области выплатили компенсацию за травмирование ребенка собакой во время прогулки

В Ульяновской области после прокурорского вмешательства выплачена компенсация морального вреда в размере 50 тыс. руб. родителям девочки, которая пострадала в результате нападения собаки. Об этом сообщает прокуратура региона.

По информации надзорного ведомства, 10 июля прошлого года на детской площадке в селе Троицкий Сунгур собака напала на девочку на глазах ее бабушки. Ребенку была причинена рваная рана голени.

В прокуратуре отмечают, что права малолетней были нарушены отсутствием контроля владелицы животного. Это послужило основанием для обращения в суд.

